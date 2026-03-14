День украинского добровольца ежегодно отмечается 14 марта. Это день чествования людей, которые в самые сложные для государства моменты добровольно встали на его защиту.

Многие из них не были военными по профессии, однако без повесток или принуждения оставили привычную жизнь и взяли в руки оружие, чтобы защищать страну.

Факты ICTV собрали главное о Дне украинского добровольца 2026 – когда его отмечают, почему дата приходится именно на 14 марта и кого поздравляют в этот праздник.

Когда День украинского добровольца 2026

Дата праздника связана с событиями 14 марта 2014 года, когда с Майдана Независимости на тренировочную базу в Новых Петровцах отправились первые 500 бойцов Самообороны Майдана.

Они сформировали первый добровольческий батальон для защиты Украины от российской гибридной агрессии на востоке.

Весной 2014 года начали возникать многочисленные добровольческие формирования. Часть из них создавали при областных государственных администрациях, Национальной гвардии, полиции и других структурах. Также появились добровольческие батальоны, сформированные вне государственных структур.

В боях 2014–2015 годов российско-украинской войны участвовали почти 40 добровольческих батальонов. Большинство из них впоследствии стали подразделениями украинских силовых структур.

Официально День украинского добровольца в Украине был установлен постановлением Верховной Рады от 17 января 2017 года.

Праздник ввели, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, а также поддержать инициативу общественности по отмечанию роли добровольцев в защите государства.

День украинского добровольца в 2026 году отмечают 14 марта.

Кого поздравлять с Днем украинского добровольца

Добровольческое движение стало одним из важных явлений украинского общества – тысячи людей оставляли работу, семьи и привычную жизнь, чтобы защищать государство.

В армию массово шли люди разных профессий – предприниматели, ученые, художники, специалисты из разных сфер. Некоторые даже возвращались из-за границы, чтобы присоединиться к обороне Украины. Многие добровольцы отдали за это свою жизнь.

К обороне Украины присоединились также иностранцы. Для этого был создан Интернациональный легион обороны Украины, к которому присоединились добровольцы из разных стран мира.

Поэтому в День украинского добровольца поздравляют всех, кто добровольно встал на защиту Украины – военных, бойцов добровольческих формирований, ветеранов, а также тех, кто взял в руки оружие, потому что понимал, что это единственный способ защитить украинские границы от российских оккупантов.

День украинского добровольца 2026 – поздравления в стихах

Ви першими стали на захист країни,

Коли небезпека прийшла до родини.

За мужність і серце, що сповнене волі,

Ми дякуєм вам і бажаємо долі!

***

Доброволець – це поклик і сила,

Вас відвага у бій спорядила.

Хай Господь береже від напасті,

А вдома чекає омріяне щастя!

***

За спокій наш, за дні та ночі,

За те, що дивитесь страху у очі,

Вдячні без міру –

Перемоги та миру!

***

Ти обрав цей шлях не за наказом,

А щоб бути з Україною разом!

Хай кулі минають, ангел захищає,

І вдома родина швидше зустрічає!

***

Не заради нагород чи слави,

А для захисту своєї держави.

Вдячні вам уклінно за наші ночі й дні,

Найкращі України дочки та сини!

