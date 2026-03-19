Благовіщення 2026: коли святкуємо за новим календарем і які є прикмети
Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найбільших церковних свят, що має усталену дату в календарі. Тож його щороку відзначають в один і той самий день.
Коли Благовіщення 2026 року за новим календарем, які традиції з ним пов’язані та що можна і не можна робити — розповідаємо в матеріалі.
Благовіщення Пресвятої Богородиці — дата
За календарем ПЦУ Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026 року відзначають 25 березня.
Це одне з дванадцяти найбільших свят у церковному році. Дата не змінюється, адже вона пов’язана з євангельською подією — звісткою архангела Гавриїла Діві Марії про народження Ісуса Христа.
У 2026 році свято припадає на період Великого посту, але цього дня є послаблення — дозволяється риба.
Водночас частина вірян, які попри офіційний перехід на новоюліанський календар дотримуються старого стилю, святкуватимуть Благовіщення 7 квітня.
Що означає Благовіщення Пресвятої Богородиці
Свято встановлене на згадку про подію, описану в Євангелії від Луки. За біблійним переказом, архангел Гавриїл з’явився Діві Марії та сповістив, що вона стане матір’ю Спасителя.
Дата 25 березня має символічне пояснення — це рівно дев’ять місяців до Різдва.
В українській народній традиції Благовіщення сприймають як рубіж: від цього дня “оживає земля” і весна остаточно вступає у свої права.
Благовіщення Пресвятої Богородиці — традиції та заборони
Цього дня віряни зазвичай йдуть до храму, моляться за здоров’я та добробут, проводять час спокійно й без зайвої метушні.
У побуті збереглися й народні звичаї — наприклад, готувати пісні страви з рибою або випікати обрядове печиво у формі птахів, що символізують прихід весни.
Водночас існують і традиційні застереження, яких намагалися дотримуватися:
- Не працювати на землі — не копати, не сіяти, не садити.
- Не виконувати важку фізичну роботу.
- Не шити, не в’язати і не прясти.
- Не починати нові справи.
- Не сваритися і не з’ясовувати стосунки.
У народі це пояснювали так: “На Благовіщення і птах гнізда не в’є, і дівка коси не плете”.
Благовіщення — що можна робити та прикмети
Свято вважається світлим і радісним днем, тому його намагаються провести спокійно: відвідати храм або помолитися вдома, зробити добру справу, приділити час близьким.
Навіть під час посту цього дня дозволяється риба — як знак святковості.
З Благовіщенням пов’язано багато прикмет, передусім про погоду та майбутній врожай:
- Яка погода цього дня — така буде і на Великдень.
- Дощ — до вологого літа.
- Тепло — до доброго врожаю.
- Якщо ще лежить сніг — весна буде пізньою.
Також у народі вважалося, що саме на Благовіщення після зими прокидається природа — зокрема змії та інші тварини.