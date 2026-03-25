Благовещение Пресвятой Богородицы — один из величайших церковных праздников, имеющий фиксированную дату в календаре. Поэтому его ежегодно отмечают в один и тот же день.

Когда в 2026 году по новому календарю отмечается Благовещение, какие традиции с ним связаны и что можно и нельзя делать — рассказываем в материале.

Благовещение Пресвятой Богородицы — дата

По календарю ПЦУ Благовещение Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечается 25 марта.

Сейчас смотрят

Это один из двенадцати крупнейших праздников в церковном году. Дата не меняется, ведь она связана с евангельским событием — вестью архангела Гавриила Деве Марии о рождении Иисуса Христа.

В 2026 году праздник приходится на период Великого поста, но в этот день есть послабление — разрешается рыба.

В то же время часть верующих, которые, несмотря на официальный переход на новоюлианский календарь, придерживаются старого стиля, будут праздновать Благовещение 7 апреля.

Что означает Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник установлен в память о событии, описанном в Евангелии от Луки. Согласно библейскому преданию, архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил, что она станет матерью Спасителя.

Дата 25 марта имеет символическое объяснение — это ровно девять месяцев до Рождества.

В украинской народной традиции Благовещение воспринимают как рубеж: с этого дня “оживает земля” и весна окончательно вступает в свои права.

Благовещение Пресвятой Богородицы — традиции и запреты

В этот день верующие обычно идут в храм, молятся о здоровье и благополучии, проводят время спокойно и без лишней суеты.

В быту сохранились и народные обычаи — например, готовить постные блюда с рыбой или выпекать обрядовое печенье в форме птиц, символизирующих приход весны.

В то же время существуют и традиционные предостережения, которых старались придерживаться:

Не работать на земле — не копать, не сеять, не сажать.

Не выполнять тяжелую физическую работу.

Не шить, не вязать и не прясть.

Не начинать новые дела.

Не ссориться и не выяснять отношения.

В народе это объясняли так: “На Благовіщення і птах гнізда не в’є, і дівка коси не плете”.

Благовещение — что можно делать и приметы

Праздник считается светлым и радостным днем, поэтому его стараются провести спокойно: посетить храм или помолиться дома, сделать доброе дело, уделить время близким.

Даже во время поста в этот день разрешается рыба — как знак праздничности.

С Благовещением связано много примет, прежде всего о погоде и будущем урожае:

Какая погода в этот день — такая же будет и на Пасху.

Дождь — к влажному лету.

Тепло — к хорошему урожаю.

Если еще лежит снег — весна будет поздней.

Также в народе считалось, что именно на Благовещение после зимы пробуждается природа — в частности, змеи и другие животные.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.