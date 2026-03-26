Собор архангела Гавриїла 2026: що варто зробити цього дня, а від чого утриматися
Собор архангела Гавриїла — церковне свято, яке відзначають одразу після Благовіщення.
Воно вшановує небесного вісника, що сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа.
Коли Собор архангела Гавриїла у 2026 році за новим календарем, які традиції пов'язані з цим днем і що не можна робити.
Коли Собор архангела Гавриїла у 2026 році
За новоюліанським календарем, якого дотримується Православна церква України, Собор архангела Гавриїла 2026 року припадає на 26 березня.
Це неперехідне церковне свято, тож його дата залишається сталою і напряму пов’язана з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, яке щороку відзначають 25 березня.
У церковній традиції слово собор означає спільне вшанування — цього дня віряни прославляють не лише архангела Гавриїла, а й усе небесне воїнство, що виконує Божу волю.
Собор архангела Гавриїла — значення і традиції
Собор архангела Гавриїла присвячений вшануванню ангела, який неодноразово з’являється у Святому Письмі як вісник Божої волі. Саме він приніс Марії звістку про народження Спасителя.
Цього дня віряни відвідують богослужіння та моляться архангелу Гавриїлу, а також дякують за добрі новини та просять про захист і правильний життєвий шлях.
Крім того, у своїх зверненнях згадують силу слова і важливість правди, адже Гавриїл — провісник істини.
У народній традиції цей день сприймали як продовження Благовіщення — світлий період, коли “відкривається небо” для добрих намірів і молитви.
Народні прикмети на Собор архангела Гавриїла
Зі святом пов’язано кілька поширених прикмет, які передавалися з покоління в покоління.
- Яка погода цього дня — такою буде й весна.
- Якщо тепло і сонячно — літо буде врожайним.
- Дощ або холод віщують затяжну весну.
- Ясний ранок — до гарного року для господарства.
Що не можна робити на Собор архангела Гавриїла
Як і на інші великі церковні дні, на це свято також є певні обмеження:
- не можна сваритися, лихословити та бажати зла;
- не варто займатися важкою фізичною працею без потреби;
- заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її просить;
- уникають будь-яких конфліктів і негативних думок.
Собор архангела Гавриїла — це день спокою, вдячності та внутрішньої тиші й зосередженності.
Що можна робити у цей день
Натомість церква і традиція заохочують молитися і звертатися до архангела Гавриїла по допомогу.
Також слід робити добрі справи та підтримувати близьких, дякувати за отримані благі звістки або просити про них.
Цей день слід проводити день у мирі, без поспіху і зайвого клопоту.