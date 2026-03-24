В Україні вже п’ятий рік поспіль Великдень святкуватимуть в умовах воєнного стану, що впливає на можливості родин організувати традиційне свято.

Купівельна спроможність громадян продовжує зменшуватися, особливо у регіонах, що постраждали від бойових дій. Саме тому багатьом доведеться економити при підготовці до свята.



Великодній кошик 2026: як змінилася вартість продуктів

Директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко на основі даних свого закладу підрахував, у скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2026 році для середньої родини з чотирьох осіб станом на кінець березня.

За розрахунками Інституту аграрної економіки, цього року набір традиційних продуктів, таких як паска, фарбовані яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, твердий і м’який сир, хрін та сіль, обійдеться близько 1903,19 грн. Це на 14,4% більше, ніж торік, коли аналогічний кошик коштував 1663,26 грн.

Вартість паски домашньої випічки зросла до 266,89 грн за кілограм, що на 14,6% перевищує показники минулого року. Подорожчання зумовлене високими цінами на продукти, адже яйця додали в ціні 19,3%, молоко додало у ціні майже 49,6%, борошно 38,6%, дріжджі та ізюм також подорожчали на 12,8% і 14,1% відповідно. Лише цукор став дешевшим на 18%.

У магазинах готова паска коштуватиме ще дорожче, оскільки її ціна включає доставку, торгові націнки та оздоблення.

Скільки коштуватиме великодній кошик: ціни на м’ясні та молочні продукти

М’ясні продукти залишаються найдорожчими складовими кошика:

домашня ковбаса коштує близько 287,50 грн за півкілограма (550–600 грн за кілограм),

буженина 353,00 грн за півкілограма (687–725 грн за кілограм),

сало практично не подорожчало та коштує 123,00 грн за півкілограма (220–270 грн за кілограм).

Порівняно з 2025 роком, буженина зросла в ціні на 16,5%, домашня ковбаса на 35,3%, а сало лише на 0,4%.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 298,00 грн за півкілограма, вершкове масло обійдеться у 292,00 грн за півкілограма, а м’який сир обійдеться у 157,50 грн за півкілограма. Порівняно з минулим роком, твердий сир подорожчав на 3,7%, м’який на 31,3%, а вершкове масло на 3,1%.

Хрін вагою 200 г коштує 31,00 грн, а сіль 6,72 грн за 150–200 г, залежно від виробника.

Великодній кошик 2026: ціна овочів та вина

Якщо доповнити традиційний набір продуктами, такими як томати, огірки, яблука чи червоне вино, вартість кошика зросте до 2347,94 грн, що на 16,8% більше, ніж у 2025 році (2009,76 грн).

Ціни на овочі істотно зросли, адже тепличні томати коштують 187–278 грн за кілограм, огірки 175–275 грн за кілограм, що майже на 38,5% більше, ніж торік. Яблука подорожчали на 17,4%, середня ціна становить 25,00 грн за півкілограма. Пляшка церковного вина Кагор обійдеться у 189,00 грн.

Лупенко пояснив, що здорожчання великоднього кошика пов’язане з наслідками війни: значні матеріальні та фінансові втрати, скорочення виробництва, зростання цін на енергоносії, проблеми з логістикою та невизначеність у планах сімей.

