Скільки коштуватиме великодній кошик у 2026 році: ціни на паску, ковбасу та молочні продукти
В Україні вже п'ятий рік поспіль Великдень святкуватимуть в умовах воєнного стану, що впливає на можливості родин організувати традиційне свято.
В Україні вже п’ятий рік поспіль Великдень святкуватимуть в умовах воєнного стану, що впливає на можливості родин організувати традиційне свято.
Купівельна спроможність громадян продовжує зменшуватися, особливо у регіонах, що постраждали від бойових дій. Саме тому багатьом доведеться економити при підготовці до свята.
Великодній кошик 2026: як змінилася вартість продуктів
Директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко на основі даних свого закладу підрахував, у скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2026 році для середньої родини з чотирьох осіб станом на кінець березня.
За розрахунками Інституту аграрної економіки, цього року набір традиційних продуктів, таких як паска, фарбовані яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, твердий і м’який сир, хрін та сіль, обійдеться близько 1903,19 грн. Це на 14,4% більше, ніж торік, коли аналогічний кошик коштував 1663,26 грн.
Вартість паски домашньої випічки зросла до 266,89 грн за кілограм, що на 14,6% перевищує показники минулого року. Подорожчання зумовлене високими цінами на продукти, адже яйця додали в ціні 19,3%, молоко додало у ціні майже 49,6%, борошно 38,6%, дріжджі та ізюм також подорожчали на 12,8% і 14,1% відповідно. Лише цукор став дешевшим на 18%.
У магазинах готова паска коштуватиме ще дорожче, оскільки її ціна включає доставку, торгові націнки та оздоблення.
Скільки коштуватиме великодній кошик: ціни на м’ясні та молочні продукти
М’ясні продукти залишаються найдорожчими складовими кошика:
- домашня ковбаса коштує близько 287,50 грн за півкілограма (550–600 грн за кілограм),
- буженина 353,00 грн за півкілограма (687–725 грн за кілограм),
- сало практично не подорожчало та коштує 123,00 грн за півкілограма (220–270 грн за кілограм).
Порівняно з 2025 роком, буженина зросла в ціні на 16,5%, домашня ковбаса на 35,3%, а сало лише на 0,4%.
Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 298,00 грн за півкілограма, вершкове масло обійдеться у 292,00 грн за півкілограма, а м’який сир обійдеться у 157,50 грн за півкілограма. Порівняно з минулим роком, твердий сир подорожчав на 3,7%, м’який на 31,3%, а вершкове масло на 3,1%.
Хрін вагою 200 г коштує 31,00 грн, а сіль 6,72 грн за 150–200 г, залежно від виробника.
Великодній кошик 2026: ціна овочів та вина
Якщо доповнити традиційний набір продуктами, такими як томати, огірки, яблука чи червоне вино, вартість кошика зросте до 2347,94 грн, що на 16,8% більше, ніж у 2025 році (2009,76 грн).
Ціни на овочі істотно зросли, адже тепличні томати коштують 187–278 грн за кілограм, огірки 175–275 грн за кілограм, що майже на 38,5% більше, ніж торік. Яблука подорожчали на 17,4%, середня ціна становить 25,00 грн за півкілограма. Пляшка церковного вина Кагор обійдеться у 189,00 грн.
Лупенко пояснив, що здорожчання великоднього кошика пов’язане з наслідками війни: значні матеріальні та фінансові втрати, скорочення виробництва, зростання цін на енергоносії, проблеми з логістикою та невизначеність у планах сімей.