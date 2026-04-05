Вербна неділя – це одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається за тиждень до Великодня.

Воно символізує урочистий в’їзд Ісуса Христа до Єрусалима, де його вітали пальмовими гілками. В Україні, де пальми не ростуть, їх замінили гілочки верби, які першими розпускаються навесні.

Коли буде Вербна неділя у 2026 році

Вербна неділя 2026 року припадає на 5 квітня. Це одне з важливих християнських свят, яке святкується за тиждень до Великодня та є важливою частиною Страсного тижня.

Що означає свято Вербна неділя

Вербна неділя символізує входження Ісуса Христа в Єрусалим, коли, за біблійним переказом, люди зустрічали його, вкладаючи на дорогу пальмові гілки.

Це подія стала передвісником його майбутніх страждань і смерті на хресті, що відбудеться через кілька днів, на Великій п’ятниці.

В Україні вербна гілка має особливе значення, оскільки вона є символом перемоги життя над смертю, а також очищення та благословення.

Традиційно на Вербну неділю віряни приносять в церкву вербу, яку святять, а потім зберігають вдома як оберіг.

Традиції та обряди Вербної неділі

Освячення верби — одна з основних традицій цього дня. Люди приносять в церкву вербові гілки, які священник освячує. Після цього їх не викидають, а залишають вдома, часто на видному місці, як символ захисту та благословення.

Багато людей використовують вербові гілки не тільки як оберіг, але й для обрядів. Наприклад, традиційно на Вербну неділю зв’язують гілки верби з побажаннями здоров’я та благополуччя для родини.

Що не можна робити в Вербну неділю

Як і в будь-яке велике церковне свято, в цей день заборонено виконувати важку фізичну роботу та займатися повсякденними справами. Свято повинно бути присвячене молитві, святкуванню та відпочинку.

Заборони:

Вербна неділя є часом для єднання, миру та прощення. Сварки та конфлікти не повинні мати місце в цей день.

Не можна залишати вербові гілки на вулиці або на смітниках, адже після святкування вербу зазвичай зберігають вдома, тому що вона є символом благословення та захисту.

Вербна неділя припадає на Великий піст, але в цей день є деякі послаблення. Тобто, це не повноцінний пісний день, але й не звичайний святковий. Не можна вживати міцний алкоголь — це святкування повинно бути урочистим та духовним, а не перетворюватися на випивку та надмірні веселощі.

Що варто робити в Вербну неділю

На Вербну неділю є кілька важливих традицій, які допомагають вшанувати свято та підготуватися до Великодня:

У цей день у храмах святять вербу. Це важлива частина традиції, тому варто обов’язково відвідати службу.

Після освячення гілки верби потрібно принести додому і поставити біля ікон. Це приносить благословення, захищає від злих духів і надає благодать дому.

Варто легко побити освяченими гілочками рідних і близьких, бажаючи їм здоров’я. Це старовинна традиція та символічний жест, який має на меті побажати здоров’я, удачі та благополуччя. Чим сильніше побити — тим здоровіші будуть люди.

Варто провести цей час за родинним столом, поспілкуватися та обмінятися добрими побажаннями.

Це час для відпочинку та духовної підготовки.

