У понеділок, 6 квітня, відзначається Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, День людей із синдромом Борінга-Опіца, Міжнародний день асексуальності, Міжнародний тиждень тромбона і Міжнародний день троянд Сараєво.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Євтихія, патріарха Константинопольського. На цей день припадає початок Страсного тижня.

Яке сьогодні церковне свято – 6 квітня 2026 року

Православна церква 6 квітня згадує святого Євтихія, патріарха Константинопольського. У юному віці він вирішив присвятити себе чернечому життю. В одному з амасійських монастирів святий прийняв чернечий постриг.

У 552 році Євтихій був зведений на патріарший престол. Від Бога він отримав дар пророцтва та зцілення душі і тіла. Помер Євтихій 528 року.

Хто святкує день ангела 6 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники імен Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків.

Що не можна робити 6 квітня 2026 року

  • На Євтихія не можна кричати, сваритися, лихословити, шуміти, голосно сміятися.
  • Не рекомендується приймати подарунки від невідомих людей, щоб не накликати біди.
  • Свято Євтихія припадає на неділю, тому не варто займатися фізичною роботою.
  • Не можна обрізати дерева, пересаджувати рослини – сьогодні вони дуже вразливі.
  • Триває Великий піст, тому не можна вживати їжу тваринного походження.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися Євтихію про зцілення від хвороб. Також у святого просять легкої вагітності, пологів і позбавлення від безпліддя.

У день Євтихія наші предки готували страви з гороху, а також збирали березовий сік. Сьогодні рекомендується відпочити і не навантажувати себе роботою.

Народні прикмети на 6 квітня 2026 року

  • Багато березового соку – чекайте на потепління.
  • Дме сильний вітер – до посушливого літа.
  • Уночі тепло – до хорошої погоди.
  • Тиха погода весь день – буде щедрий врожай зернових і овочів.
