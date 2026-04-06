У понеділок, 6 квітня, відзначається Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, День людей із синдромом Борінга-Опіца, Міжнародний день асексуальності, Міжнародний тиждень тромбона і Міжнародний день троянд Сараєво.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Євтихія, патріарха Константинопольського. На цей день припадає початок Страсного тижня.

Яке сьогодні церковне свято – 6 квітня 2026 року

Православна церква 6 квітня згадує святого Євтихія, патріарха Константинопольського. У юному віці він вирішив присвятити себе чернечому життю. В одному з амасійських монастирів святий прийняв чернечий постриг.

У 552 році Євтихій був зведений на патріарший престол. Від Бога він отримав дар пророцтва та зцілення душі і тіла. Помер Євтихій 528 року.

Хто святкує день ангела 6 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники імен Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків.

Що не можна робити 6 квітня 2026 року

На Євтихія не можна кричати, сваритися, лихословити, шуміти, голосно сміятися.

Не рекомендується приймати подарунки від невідомих людей, щоб не накликати біди.

Свято Євтихія припадає на неділю, тому не варто займатися фізичною роботою.

Не можна обрізати дерева, пересаджувати рослини – сьогодні вони дуже вразливі.

Триває Великий піст, тому не можна вживати їжу тваринного походження.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися Євтихію про зцілення від хвороб. Також у святого просять легкої вагітності, пологів і позбавлення від безпліддя.

У день Євтихія наші предки готували страви з гороху, а також збирали березовий сік. Сьогодні рекомендується відпочити і не навантажувати себе роботою.

Народні прикмети на 6 квітня 2026 року

Багато березового соку – чекайте на потепління.

Дме сильний вітер – до посушливого літа.

Уночі тепло – до хорошої погоди.

Тиха погода весь день – буде щедрий врожай зернових і овочів.

