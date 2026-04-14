У вівторок, 14 квітня, відзначається Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень, Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Міжнародний день воротаря та Всесвітній квантовий день.

Віряни сьогодні відзначають Світлий вівторок та шанують мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських, мученика Ардаліона, мучеників 1000 перських і Аза та скопця.

Яке сьогодні церковне свято – 14 квітня 2026 року

Цього дня православна церква відзначає Світлий вівторок — один із днів Світлої седмиці, що триває після Великодня. Упродовж цього тижня богослужіння мають особливо урочистий характер.

Також 14 квітня вшановують Іверську ікону Божої Матері. За церковною традицією, цей образ був явлений на горі Афон у XI столітті та зберігається в Іверському монастирі. Ікону називають Привратницею, а її тип належить до Одігітрії — Дороговказниці.

Крім того, цього дня згадують мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських — християн, які постраждали за віру у Великому князівстві Литовському в XIV столітті. Разом із ними вшановують мученика Ардаліона та мучеників тисячу перських, а також Аза і скопця, які загинули за відмову зректися християнства.

Хто святкує день ангела 14 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Антон, Валентин, Іван, Мартин та Олександр.

Що не можна робити 14 квітня 2026 року

Сьогодні не можна сваритися, лицемірити, заздрити і пліткувати. Не варто викидати їжу – залишки краще віддавати худобі.

У цей день заборонено полювати на лисиць і руйнувати їхні нори. Наші предки вірили, що так можна розгнівти лісового духа.

14 квітня не варто ходити в гості, щоб не злякати удачу. Також не рекомендується купувати нові речі, оскільки вони прослужать недовго.

Що можна робити сьогодні

Існує повір’я, якщо побачити 14 квітня у небі журавля – це до швидкого успіху в будь-яких справах. Якщо ж летить пара – до весілля.

Цього дня наші предки шанували ворон і намагалися підгодувати їх кашею, адже вірили, що птахи можуть охороняти господарство.

Народні прикмети на 14 квітня 2026 року

Чути грім – літо буде посушливим.

Багато зірок на небі – чекайте на гарний врожай.

Йде дощ – до поганого врожаю.

Сині хмари – чекайте на дощ.

Домашня худоба реве – скоро буде негода.

