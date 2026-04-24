Уночі проти 24 квітня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 107 ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 24 квітня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 23 квітня.

Російські війська застосували дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області РФ, а також 107 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Близько 70 із них становили саме Шахеди.

Пуски безпілотників здійснювалися з районів російських Шаталова, Брянська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 24 квітня протиповітряна оборона збила або подавила 96 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 10 ударних БпЛА на дев’яти локаціях. Також уламки збитих цілей впали на двох локаціях.

Зокрема, уночі проти 24 квітня пролунали вибухи в Одесі. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників із акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.

За даними місцевої влади, ворог спрямував удар по житлових кварталах міста. Влучання зафіксовано в кількох будинках, зокрема у двох двоповерхівках та триповерховому будинку.

Значних пошкоджень зазнали щонайменше три житлові будинки. У квартирах є руйнування, понівечені фасади, вибиті вікна.

Унаслідок атаки загинуло подружжя. Обом загиблим було по 75 років.

За оновленими даними місцевої влади, поранення дістали понад десять людей.

Працівники ДСНС евакуювали 36 мешканців, серед них двоє дітей.

Крім житлових кварталів, уночі було зафіксовано влучання БпЛА у торговельне судно.

Судно під прапором Сент-Кіттс і Невісу прямувало до одного з портів Великої Одеси.

Після влучання на борту виникла пожежа, однак екіпаж швидко її ліквідував. Попередньо, постраждалих немає.

У Повітряних силах зазначили, що атака на Україну ще триває: у повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА.

