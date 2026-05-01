У п’ятницю, 1 травня, Франківський районний суд Львова заслухав обвинувальний акт у справі про вбивство народного депутата України та колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це пишуть Укрінформ та Суспільне.

Які обвинувачення визнав Сцельніков

Зазначається, що судове засідання мали розпочати з розгляду клопотання адвоката потерпілих Юрія Зошія про заміну заходу забезпечення раніше поданого ним цивільного позову.

Однак за словами головуючого судді Олександра Величко, суд отримав письмові заперечення від адвоката Юлії Струтинської стосовно цього клопотання.

Враховуючи, що Зошій попросив час на ознайомлення з цими запереченнями, суд вирішив розглянути клопотання на наступному засіданні.

Серед обвинувачень у бік львівянина Михайла Сцельникова, які зачитали на цьому засіданні, були:

державна зрада;

посягання на життя державного діяча;

носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу;

глорифікація осіб, які здійснюють військову агресію Російської Федерації проти України;

виправдовування визнання правомірним заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України;

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційної влади з використанням засобів масової інформації.

Однак обвинувачений визнав себе винним тільки у вбивстві та незаконному придбанні, носінні і зберіганні зброї, а також – публічних закликах до насильницької зміни влади в Україні.

Винним у державній зраді та виправданні російської агресії Сцельніков себе не визнав. Стосовно глорифікації осіб, які здійснюють військову агресію Російської Федерації проти України Сцельніков сказав, що в цьому питанні треба розбиратись.

Під час своєї вступної промови обвинувачений наголосив, що мотивами вбивства ним Парубія були помста українській владі, а також – бажання знайти сина.

Наступною зі вступною промовою виступила потерпіла, дружина загиблого – Уляна Парубій. Вона висловила застереження, що за результатами розгляду справи щодо вбивства її чоловіка і винесення обвинувального вироку Сцельнікова можуть обміняти в Росію, і закликала суд не допустити цього.

– Злочинець чи злочинці, ідучи на це злодіяння, розраховували і сподіваються зараз, що навіть у випадку справедливого вироку суду, їх обміняють за вимогою Росії. Це недопустимо. Я вірю, що суд знайде для цього відповідну юридичну форму і не допустить такої ситуації – обміну. Інакше це буде заклик іншим зрадникам до вчинення наступних злочинів такого типу, – попередила Уляна Парубій.

Також суд вирішив встановити такий порядок дослідження доказів:

дослідити у справі письмові докази; приступити до допиту свідків, потерпілих та обвинуваченого; дослідити характеризуючі дані на особу обвинуваченого, матеріали, які стосуються речових доказів та процесуальних витрат у справі.

Наприкінці колегія суддів прийняла рішення розпочати дослідження письмових доказів вже на наступному судовому засіданні, тож у суді оголосили перерву до 22 травня.

Нагадаємо, 1 квітня суд продовжив підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще на 60 діб.

Раніше стало відомо, що Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові неподалік його будинку.

Нападник, замаскований під кур’єра, здійснив кілька пострілів із близької відстані, від яких політик загинув на місці.

Підозрюваного затримали вже наступної ночі на території Хмельницької області під час спроби втечі за кордон. Слідство встановило, що він є жителем Львова і був завербований російськими спецслужбами.

Після вербування чоловік передавав інформацію про українські військові об’єкти, а згодом отримав завдання здійснити замах на державного діяча.

За версією слідства, він отримав зброю від куратора, стежив за Парубієм і підготував план втечі.

Після вбивства підозрюваний намагався знищити докази, однак правоохоронці вилучили зброю та інші речові докази, які підтверджують його причетність.

У разі доведення вини Сцельнікову загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Джерело : Укрінформ, Суспільне

