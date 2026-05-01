Київ не отримував офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня, а заяви РФ – чергове намагання росіян сподобатися американцям, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У МЗС України заявили, що пропозиція щодо так званого перемир’я на 9 травня, яке начебто пропонує РФ – “це чергова маніпуляція” з боку Кремля.

– Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати “якийсь елемент конструктивізму”. Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала, – сказав він під час спілкування із журналістами.

Глава МЗС наголосив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово декларувала свою готовність до безумовного перемир’я.

Сибіга підкреслив, що саме на цьому треба фокусуватися – як закінчити російську агресивну війну і досягти довготривалого перемир’я.

– А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, – це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге – це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія, – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що під час розмови президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна пролунала пропозиція щодо “невеликого перемир’я” в Україні на 9 травня.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія потенційно може просувати ідею перемир’я в обмін на скасування частини санкцій проти окремих підприємств і фінансового сектору.

