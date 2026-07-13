Сьогодні, 13 липня, у світі відзначають Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід і Всесвітній день року, що присвячений пам’яті про благодійний концерт Live Aid 1985-го.

У православному календарі на цей день припадає Собор Архістратига Гавриїла.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 13 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 13 липня 2026 року

У неділю, 13 липня, православні віряни відзначають Собор Архангела Гавриїла — одного з найвідоміших небесних посланців у християнській традиції.

Свято започатковане на честь освячення Константинопольського храму, зведеного в ім’я Архангела у XVII столітті. Саме Гавриїл приніс Діві Марії благу звістку про народження Ісуса Христа, повідомив пророку Даниїлу про майбутнє єврейського народу, сповістив святому Захарії про народження Івана Хрестителя, а також надихав Мойсея на написання Книги Буття.

Архангела Гавриїла вважають покровителем посланців, дипломатів, а також сучасних засобів зв’язку – телефону, радіо й телебачення. На іконах його зображають юнаком із крилами, німбом, жезлом, гілкою, ліхтарем або трубою.

Хто святкує день ангела 13 липня 2026 року

Іменини 13 липня святкують Антон, Гаврило, Степан і Юліан.

Не забудьте привітати друзів і рідних із цими іменами – побажання у день ангела завжди мають особливу силу.

Що не можна робити 13 липня 2026 року

Не плануйте важливих справ – день нестабільний, рішення, прийняті сьогодні, можуть виявитися помилковими.

Не стрижіть волосся — це може спричинити втрати або навіть погіршити стан здоров’я.

Не лінуйтеся — пасивність сьогодні послаблює внутрішню силу та робить людину вразливою до чужого впливу.

Не призначайте лікувальних процедур – перебіг терапії може бути непередбачуваним.

Не провокуйте конфлікти, не заздріть і не пліткуйте.

Що можна робити сьогодні

Цей день підходить для самоаналізу та спостереження за подіями навколо. Усе, що відбувається сьогодні, є своєрідним дзеркалом – навколишній світ відображає ваші думки, наміри та вчинки. Якщо помічаєте негатив, то варто замислитися, що саме слід змінити в собі.

Сприятливо бути серед людей, особливо в дружньому колі. Можна обговорювати проєкти, ділитися планами – навіть найризикованіші задуми сьогодні мають шанс на успіх.

Також сьогодні варто потішити себе. Дозвольте маленьку приємність у вигляді чогось смачного, нової книжки або улюбленого аромату.

13 липня – особливий час для молитви. Попросіть в Архангела Гавриїла про захист, внутрішню рівновагу, мудрість і добрі новини для близьких.

Народні прикмети на 13 липня 2026 року

Роса зранку – день буде ясним і теплим.

Дощ на 13 липня – до поганого врожаю.

Птахи збираються у зграї – осінь буде ранньою.

Якщо сьогодні зозуля кує, то літо буде довгим.

Павук спускається з павутини – до потепління.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.