В Україні 16 липня відзначають День бухгалтера – професійне свято тих, хто щодня дбає про точність у розрахунках, порядок у цифрах та стабільність у фінансах.

Це дата, встановлена указом Президента у 2004 році на знак поваги до важливої ролі бухгалтерського обліку в економіці. У 2018 році свято отримало оновлену назву – День бухгалтера та аудитора.

Факти ICTV зібрали добірку привітань до Дня бухгалтера 2026 у прозі, віршах та листівках. Їх можна надіслати усіх знайомим фахівцям своєї справи.

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День бухгалтера 2026 – привітання в картинках

Привітайте рідних, колег, друзів чи знайомих з Днем бухгалтера – надішліть листівку у месенджері або поділіться картинкою у соцмережах. Обирайте серед лаконічних та щирих листівок, які ми підготували з нагоди свята.

День бухгалтера 2026 – привітання у віршах

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс!

В касі завжди вистачає

На зарплату й на аванс!

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті!

Щастя хай вас не залишить

Жоден раз на самоті!

***

З днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати!

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати!

Позитивних вам балансів

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток!

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання!

Хай несе натхнення

Обране призвання!

***

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав!

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання!

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові!

***

Що гроші люблять облік,

то кожен про це знає,

І в цьому нам бухгалтер

Завжди допомагає!

І як без нот ніколи

Не складете романсів,

Так без спеца-бухгалтера

Не буде і фінансів!

День бухгалтера 2026 – привітання у прозі

З Днем бухгалтера! Дякуємо вам за точність, витримку й увагу до деталей. Нехай у роботі все буде стабільно, у звітах – порядок, а в житті – радісно та з натхненням! Бажаємо, щоб усе завжди складалося – не лише в балансі, а й у планах і мріях!

***

Щиро вітаємо з Днем бухгалтера та аудитора України! Бажаємо, щоб сходилися дебет з кредитом, а впевненість буде не лише в цифрах, а й у житті. Бажаємо здоров’я, витримки, справедливої оцінки праці й добрих людей поруч!

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Зі святом, бухгалтери! Бажаємо, щоб не губилися документи, не зростали дедлайни та не зникало натхнення. Дякуємо за вашу роботу, що тримає все в порядку, навіть коли довкола хаос!

***

Вітаємо з Днем бухгалтера та аудитора України! Бажаємо сил, ясності в роботі, доброго настрою та поваги від колег! Нехай у таблицях панує лад, у рішеннях — впевненість, а в житті — спокій і вдячність. Все, що ви робите, справді важливо!

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Про бухгалтера часто кажуть, що це найголовніша людина в колективі. І це дійсно так. Тому сьогодні святкуйте на повну, адже ви заслужили це, як ніхто!

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