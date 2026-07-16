Велика Британія підписала перші контракти на створення своєї першої за понад пів століття балістичної ракети.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом проєкту.

Велика Британія пришвидшила розробку балістичної ракети для України

За даними агентства, Міністерство оборони Великої Британії спростило частину технічних вимог до нової ракети, щоб суттєво скоротити строки її розробки.

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Очікується, що перші випробувальні пуски відбудуться протягом найближчих 12 місяців, а поставки Україні можуть розпочатися наприкінці 2027 року.

Як зазначає Bloomberg, зазвичай створення балістичних ракет займає понад десять років, однак британська сторона прагне реалізувати програму у значно стислі терміни.

Що відомо про проєкт Nightfall

За інформацією видання, спочатку проєкт передбачав створення ракети з дальністю понад 600 км та бойовою частиною масою 300 кг.

Після консультацій із виробниками технічні вимоги скоригували:

дальність польоту — до 500 км;

бойова частина — 200 кг;

максимальна вартість однієї ракети — до £800 тис. без урахування боєголовки, пускової установки та витрат на розробку.

Також ракета має запускатися з різних типів мобільних пускових установок, працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та бути придатною для серійного виробництва.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що під час реалізації проєкту використовують бойовий досвід України та принципи швидкого прототипування.

Крім програми Nightfall, Велика Британія також продовжує розробку недорогих далекобійних крилатих ракет для України в межах проєкту Brakestop.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сильні антибалістичні спроможності є однією з ключових умов завершення війни.

За його словами, Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням системи Freyja, яка має доповнити наявні засоби протиповітряної оборони та сформувати спільний антибалістичний щит для Європи.

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