Сьогодні, 27 липня, в Україні відзначають День медичного працівника та вшановують пам’ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона, якого вважають покровителем лікарів.

Крім того, у світі цього дня святкують День народження гамбургера, День трансатлантичного зв’язку, День вшанування волинки та незвичний День “Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку”.

Детальніше про те, що можна й не можна робити цього дня, які існують народні прикмети та хто святкує день ангела 27 липня читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.

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Яке сьогодні церковне свято – 27 липня 2026 року

Цього дня вшановують пам’ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона – покровителя лікарів, воїнів і всіх, хто звертається по зцілення.

Святий Пантелеймон прославився чудесами зцілення, зокрема воскресінням хлопчика після укусу змії. За свою віру і відмову служити язичницьким богам Пантелеймон зазнав катувань і був страчений. В Україні – Русі великомученика шанують із XII століття.

Також 27 липня згадують священномученика Климента Римського — одного з перших отців церкви, учня апостола Петра та місіонера.

Климент проповідував у Криму, куди був засланий за християнську віру. Його стратили, прив’язавши до якоря й утопивши в морі. Частина його мощей була перенесена до Риму Костянтином Філософом, інша зберігалася у Десятинній церкві в Києві. Чесна голова святого Климента зберігається у Києво-Печерській лаврі.

У християнській традиції Климент вважається покровителем каторжан, каменотесів і моряків.

Який сьогодні, 27 липня 2026 року, день в Україні

З 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають саме 27 липня. Таке рішення було ухвалене з ініціативи президента Володимира Зеленського, аби розділити українське професійне свято з російським і надати йому гідного змісту.

Ця дата покликана вшанувати героїчну працю українських медиків – лікарів, медсестер, фельдшерів, санітарів, лаборантів, які в умовах війни, під сиренами й вибухами, щодня рятують життя, приймають пологи, лікують поранених та допомагають тим, хто цього потребує.

Також 27 липня українці відзначають День працівників торгівлі — професійне свято людей, які щодня забезпечують нам доступ до товарів і послуг, формуючи економічну стабільність держави.

Свято започаткували у 1995 році як вияв поваги до представників галузі, відтоді воно щороку відзначається в останню неділю липня.

Хто святкує день ангела 27 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Герман, Еммануїл, Іван і Микола. Не забудьте привітати рідних, друзів чи колег, які носять ці імена.

Що не можна робити 27 липня 2026 року

Працювати в полі чи на городі.

Сваритися, ображати інших, лаятись і пліткувати.

Відмовляти в допомозі нужденним.

Викидати залишки їжі.

Що можна робити сьогодні

Це день сили, волі й початку нових справ. Якщо ви відчуваєте прилив енергії, обов’язково дайте їй вихід: займіться спортом, активною фізичною діяльністю або бодай прогуляйтеся.

Це сприятливий час для тих, хто не боїться ризикувати – несподівані події можуть відкрити нові можливості.

День добре підходить для роботи над собою. Також сприятливий час для походів у театр, на концерт, світських зустрічей.

Народні прикмети на 27 липня 2026 року

Птахи довго не вилітають із гнізд зранку – до затяжного дощу.

Жаби уночі квакають голосніше, ніж зазвичай – до негоди.

Якщо на сході сонця багато роси – день буде сухим і ясним.

Якщо павуки ховаються у щілини – на дощ. Якщо плетуть павутину – буде сухо.

Багато павутиння вранці – до гожого дня.

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