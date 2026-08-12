День молоді в Україні відзначають 12 серпня. Ця дата збігається з Міжнародним днем молоді, який ООН започаткувала у 1999 році.

Раніше українці святкували День молоді в останню неділю червня, однак у 2021 році дату офіційно перенесли на 12 серпня, щоб синхронізувати українське свято з міжнародним.

Цього дня вітають молодих, активних і творчих людей, які розвивають країну та визначають її майбутнє.

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