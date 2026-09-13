День працівників нафтової та газової промисловості є професійним святом, що відзначається на підтримку та визнання важливої роботи фахівців енергетичної галузі.

Коли День працівників нафтової та газової промисловості у 2026 році та як його святкують, читайте в нашому матеріалі.

Коли День працівників нафтової та газової промисловості у 2026 році

Нафтогазова галузь – важлива частина паливно-енергетичного комплексу держави, одна з провідних галузей в економіці України. Від професіоналізму її працівників залежить безперебійна робота енергетичної галузі, соціальної та виробничої сфери країни.

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У цій сфері зайнято близько 1% всього працездатного населення країни. Це свято працівників найрізноманітніших нафтових, газових та паливних спеціальностей.

Професійне свято встановлене в 1993 році, з огляду на значний внесок працівників і трудових колективів нафтовидобувної та газової галузі, нелегку працю геологів і буровиків, розробників та будівельників, технологів і транспортників, а також усіх, хто пов’язав свою трудову діяльність з видобутком, обробкою і постачанням нафти й газу.

День нафтовика у 2026 році відзначатиметься в другу неділю вересня, а саме 13 вересня. Це свято охоплює всіх, хто працює у видобутку, переробці та транспортуванні нафти й газу, а також у суміжних сферах, що забезпечують стабільну роботу галузі.

Привітання з Днем нафтовика 2026

З професійним святом вітають керівників і колективи підприємств, ветеранів галузі та молодих спеціалістів. Найпоширеніші формати привітань – у прозі та віршах, на листівках і корпоративних заходах.

У них зазвичай висловлюють подяку за сумлінну працю, відданість професії, бажають здоров’я, успіхів у роботі та особистого добробуту.

Привітання з Днем працівників нафтової та газової промисловості у прозі

Щиро вітаємо вас із професійним святом, Днем нафтовика! Ваша праця є основою енергетичної стабільності країни, а відданість професії заслуговує на велику повагу. Бажаємо вам здоров’я, добробуту та нових здобутків у роботі й житті.

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Сердечно вітаємо з Днем працівників нафтової та газової промисловості! Ваша праця – це щоденний внесок у розвиток економіки та енергетичну незалежність України. Нехай ваша робота приносить задоволення, а життя буде сповнене радості й тепла.

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Дорогі працівники нафтогазової галузі, прийміть найщиріші вітання зі святом! Ви працюєте у складних умовах, але саме завдяки вам країна має надійне енергетичне підґрунтя. Бажаємо вам успіхів, добробуту в родинах та впевненості у майбутньому.

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З Днем нафтовика! Ваша праця – це сила й надія держави, адже без вас неможливе функціонування багатьох галузей і сфер життя. Бажаємо вам міцного здоров’я, професійних звершень і вдячності від людей.

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Шановні працівники нафтової та газової промисловості! Вітаємо вас зі святом!. Нехай кожен день приносить гордість за зроблене, натхнення до нових досягнень і добробут вашим родинам.

День працівників нафтової та газової промисловості в Україні: привітання у віршах

З надр підземних ти качаєш

Чорне золото землі,

Жити людям помагаєш

У достатку, у теплі.

***

Ми тебе вітати хочем,

З святом твоїм, нафтовик!

І тобі бажати можем:

Лише щастя та успіх!

***

З Днем нафтовиків і газу,

І всього паливного середовища!

Нехай успіх приходить відразу,

Всі справджуються мрії.

***

Нехай подарує день чарівний

Щастя довгії роки,

Наші надра не бідніють,

Нафта і газ будуть завжди!

Нехай доля скоріше виконає

Заповітну мрію,

Радість дасть у роботі, вдома,

І уві сні, й наяву!

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