У неділю, 27 вересня, в Україні відзначається День машинобудівника, Всеукраїнський день дошкілля і День туризму.

Також на цю дату припадають Всесвітній день туризму, День чеського пива та Всесвітній день без м’яса.

Ще відзначають Всесвітній день мігрантів і біженців, Міжнародний день людей з порушеннями слуху, Всесвітній день сітківки та Всесвітній день річок. Крім того, у світі відзначають тепле родинне свято – Міжнародний день дочок. Усі ці свята припадають на четверту неділю вересня.

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Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Калістрата. Більше про свята, іменини, прикмети та заборони дня — далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 27 вересня 2026 року

27 вересня православні віряни згадують святого мученика Калістрата. Він народився в Карфагені у християнській родині. Коли Калістрат був в армії, товариші по службі донесли про його віросповідання воєначальнику.

Святий відмовився принести жертву язичницьким богам, за що його піддали тортурам і кинули в море. Він дивом врятувався, після чого 49 солдатів увірували в Христа.

Разом із Калістратом вони були заарештовані та страчені, але дива, що сталися водночас (руйнування кайданів, землетрус), спонукали й інших солдатів відмовитися від язичництва.

Який сьогодні, 27 вересня 2026 року, день в Україні

Щорічно 27 вересня в Україні відзначається День туризму. Подію було встановлено указом президента у 1998 році на підтримку ініціативи Державного комітету України з туризму. Свято має на меті популяризацію туризму та висвітлення його внеску в економіку держави.

Сьогодні відзначають і Всеукраїнський день дошкілля. Свято, започатковане у 2011 році, наголошує на важливій ролі вихователів і всього колективу дитячих садків у формуванні нового покоління.

Також 27 вересня в Україні відзначають День машинобудівника. Це професійне свято встановлене указом президента у 1993 році та щороку припадає на четверту неділю вересня.

Машинобудування – одна з провідних галузей промисловості країни, що охоплює авіакосмічну сферу, автомобілебудування, суднобудування, виробництво електроніки й приладів та забезпечує роботою сотні тисяч українців.

Хто святкує день ангела 27 вересня 2026 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро і Федір.

Що не можна робити 27 вересня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять ходити до лісу — є великий ризик загубитися. Не варто також брати та давати гроші в борг.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна займатися різними домашніми справами, дозволяється прибирати в будинку, готувати подвір’я до зими. Традиційно цього дня випікали медові пряники, потім їх роздавали родичам, щоб в їхній оселі панував добробут.

Народні прикмети на 27 вересня 2026 року

Птахи вже полетіли — зима буде морозною.

Різко похолодало — до ранньої весни.

Вранці заморозок — зима прийде рано.

Дме західний вітер — чекайте на погіршення погоди.

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