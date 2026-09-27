Яке свято 27 вересня 2026 та куди сьогодні не варто йти
У неділю, 27 вересня, в Україні відзначається День машинобудівника, Всеукраїнський день дошкілля і День туризму.
Також на цю дату припадають Всесвітній день туризму, День чеського пива та Всесвітній день без м’яса.
Ще відзначають Всесвітній день мігрантів і біженців, Міжнародний день людей з порушеннями слуху, Всесвітній день сітківки та Всесвітній день річок. Крім того, у світі відзначають тепле родинне свято – Міжнародний день дочок. Усі ці свята припадають на четверту неділю вересня.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Калістрата. Більше про свята, іменини, прикмети та заборони дня — далі в матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 27 вересня 2026 року
- Який сьогодні, 27 вересня 2026 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 27 вересня 2026 року
- Що не можна робити 27 вересня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 27 вересня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 27 вересня 2026 року
27 вересня православні віряни згадують святого мученика Калістрата. Він народився в Карфагені у християнській родині. Коли Калістрат був в армії, товариші по службі донесли про його віросповідання воєначальнику.
Святий відмовився принести жертву язичницьким богам, за що його піддали тортурам і кинули в море. Він дивом врятувався, після чого 49 солдатів увірували в Христа.
Разом із Калістратом вони були заарештовані та страчені, але дива, що сталися водночас (руйнування кайданів, землетрус), спонукали й інших солдатів відмовитися від язичництва.
Який сьогодні, 27 вересня 2026 року, день в Україні
Щорічно 27 вересня в Україні відзначається День туризму. Подію було встановлено указом президента у 1998 році на підтримку ініціативи Державного комітету України з туризму. Свято має на меті популяризацію туризму та висвітлення його внеску в економіку держави.
Сьогодні відзначають і Всеукраїнський день дошкілля. Свято, започатковане у 2011 році, наголошує на важливій ролі вихователів і всього колективу дитячих садків у формуванні нового покоління.
Також 27 вересня в Україні відзначають День машинобудівника. Це професійне свято встановлене указом президента у 1993 році та щороку припадає на четверту неділю вересня.
Машинобудування – одна з провідних галузей промисловості країни, що охоплює авіакосмічну сферу, автомобілебудування, суднобудування, виробництво електроніки й приладів та забезпечує роботою сотні тисяч українців.
Хто святкує день ангела 27 вересня 2026 року
День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро і Федір.
Що не можна робити 27 вересня 2026 року
Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять ходити до лісу — є великий ризик загубитися. Не варто також брати та давати гроші в борг.
Що можна робити сьогодні
Цього дня можна займатися різними домашніми справами, дозволяється прибирати в будинку, готувати подвір’я до зими. Традиційно цього дня випікали медові пряники, потім їх роздавали родичам, щоб в їхній оселі панував добробут.
Народні прикмети на 27 вересня 2026 року
- Птахи вже полетіли — зима буде морозною.
- Різко похолодало — до ранньої весни.
- Вранці заморозок — зима прийде рано.
- Дме західний вітер — чекайте на погіршення погоди.