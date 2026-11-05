У четвер, 5 листопада, відзначається Міжнародний день менеджерів-волонтерів, Всесвітній день ромської мови та Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

Також на перший четвер листопада припадає Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти та Міжнародний день проєктного менеджера.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Галактіона та Єпістими. Більше про свята, іменинників, прикмети й заборони дня — далі у матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 5 листопада 2026 року

Згідно з правосланим календарем, цього дня згадують святих мучеників Галактіона та Єпістиму.

Побожний християнин Галактіон жив у III столітті у місті Емесі на території сучасного Лівану. У віці 24 років він заручився з язичницею Єпистимією. Під впливом нареченого дівчина невдовзі прийняла хрещення.

Галактіон та Єпістима вирішили не одружуватися, а присвятити себе Богові та вступити до монастиря поблизу гори Синай. Там вони прославилися надзвичайно побожним чернечим життям. Святі постраждали за віру в Христа у 250 році.

Хто святкує день ангела 5 листопада 2026 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

Що не можна робити 5 листопада 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети не радять починати нові справи, підписувати важливі документи й робити великі покупки.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами.

Однак, згідно з місячним календарем, 5 листопада важливо не перевантажувати організм. Краще присвятити час завершенню розпочатих справ, відпочинку та відновленню сил.

Народні прикмети на 5 листопада 2026 року

Вітер з півночі дме, однак хмар немає — чекайте на похолодання.

На вербі іній — зима буде довгою і холодною.

Сніг випав і не тане — зима буде теплою.

Град цього дня — до холодів наприкінці листопада;

Захід сонця яскравий — чекайте на негоду.

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