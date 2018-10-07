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У США конфіскують квартиру Манафорта у Trump Tower

Команда спеціального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила до конфіскації квартири Пола Манафорта у хмарочосі Trump Tower.

Пол Манафорт

Квартира Пола Манафорта входить до переліку об’єктів нерухомості в Нью-Йорку.

Відомство Мюллера хоче конфіскувати за постановою суду, передає Fox News.

– Команда спеціального радника Роберта Мюллера в п’ятницю приступила до конфіскації квартири в Trump Tower, яка належить колишньому главі кампанії Трампа Полу Манафорту, – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Манафорта будуть конфісковані три банківські рахунки і один поліс страхування життя.

Читайте: Манафорт винен: рішення суду присяжних по 8 пунктам

Нагадаємо, Манафорт визнав себе винним у змові проти США.

Фото: Mark Wilson/Getty Images

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