За останній час світ потрясли три резонансні вбивства журналістів із Саудівської Аравії, Болгарії та Словаччині. Чому почастішали злочини, як на них реагує влада і що необхідно зробити – в матеріалі Фактів ICTV.

Журналістам закривають рот, позбавляючи їх життя. Тільки за 9 місяців 2018 року у світі загинуло 58 борців за свободу слова. І це вже більше, ніж за весь минулий рік!

Позбавлені життя за правду

Два тижні тому у Болгарії недалеко від міста Русе знайшли тіло телеведучої регіонального каналу TVN Вікторії Марінової. Її не просто вбили, але ще і згвалтували.

– На момент виявлення тіла були відсутні мобільний телефон, ключі від машини, окуляри і одяг Марінової, – каже районний прокурор Русе Георгій Георгієв.

Що стало причиною такої жорстокої розправи?

Відомо, що напередодні своєї смерті, дівчина розслідувала розкрадання грошей ЄС. У своїх публікаціях журналістка вказує на вище керівництво Болгарії, у тому числі на прем’єр-міністра. До того ж справу повинні були передати далі в Управління ЄС з питань запобігання зловживанням і шахрайству.

На шляху викриття корупції це не перша жертва. У лютому у Словаччині вбили Яна Куцяка з нареченою. Журналіста застрелили через розслідування зв’язків уряду Словаччини з мафією.

Розчленували і вивезли у валізах

Але, мабуть, найбільш резонансною подією стало вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашогджі. Він зник 2 жовтня після візиту у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що диппредставництво має до цього відношення, проте через 18 днів визнав, що журналіста убили під час “бійки”.

Годинник Apple Watch записав момент вбивства журналіста.

Влада хотіла переконати Хашогджі повернутися до країни. Для цього вони відправили 15 агентів з широкими повноваженнями. У консульстві саудівського журналіста допитали, піддали тортурам, а потім – убили. Його тіло розчленували, а останки винесли у килимі.

І тут теж не обійшлося без зіткнення поглядів. Хашогджі був відомий своєю антиурядовою позицією.

– Він багато років працював радником керівника саудівської розвідки і у МВС Саудівської Аравії. Він був тісно пов’язаний з окремими впливовими саудівськими принцами і богословами, а також знав дуже багато про зв’язки Ер-Ріяда з Аль-Каїдою і Талібаном, коли ці організації ще тільки формувалися при прямій підтримці саудівських спецслужб, – розповідає експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Він відверто критикував дії саудівського принца, через що і був рік тому змушений виїхати з Саудівської Аравії у США. Ось, що тоді писав про принца журналіст:

– Я б сказав, що Мухаммед Бін Салман діє, як Путін. Він творить ну дуже вибіркове правосуддя.

Як реагує світ

– Реакція тієї чи іншої країни на вбивство відомих лідерів громадської думки залежить від того, ким була жертва, наскільки великий суспільний резонанс і від рівня тиску зовнішніх сил. Також не останню роль відіграють відносини загиблих з державними структурами, – каже Ілія Куса.

Після вбивства Вікторії Марінової у Болгарії влада призначила розслідування і через кілька днів вбивця був викритий. Однак поки ніяких зрушень у бік пошуків замовників немає.

Інша справа смерть словацького журналіста Яна Куцяка. Масштабні протести у Братиславі привели до відставки уряду. Але чи всі голови змія знесені? Це питання, на думку експерта, поки не вирішено:

– Медіа-громадськість дуже швидко розкрутила загибель журналіста і підняла людей на протести. І хоча це і призвело до зміни влади, чим завершиться справа – залишається ключовим питанням. Тільки по результату можна буде сказати, зуміло суспільство добитися правди чи ні.

Але навіть Болгарія і Словаччина не йдуть ні в яке порівняння з ситуацією навколо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогджі у Туреччині. ЗМІ надали цій події масштабного розголосу, по містах пронеслися хвилі протестів.

Полетіли генеральські голови.

Було розпочато розслідування, у ході якого затримали 18 підозрюваних і звільнили 5 посадових осіб, зокрема, радника принца Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані і заступника глави розвідки генерала Ахмеда Ашер.

Лідери країн теж не стали мовчати.

– Обставини його загибелі (журналіста Джамаля Хашогджі – Ред.) викликають глибоку стурбованість і є шокуючим порушенням Віденської конвенції 1963 року, 55-ї статті, – засудив дії саудівської влади Євросоюз.

Рішучих дій вжив німецький уряд. Німеччина вирішила призупинити експорт своїх озброєнь до Саудівської Аравії.

– По-перше, ми жорстко засуджуємо це. По-друге, існує нагальна необхідність з’ясувати, що сталося – ми ще далекі від того, щоб у всьому розібратися і винні понесли відповідальність. Щодо експорту зброї, то за тих обставин, які ми зараз маємо, він відбуватися не може, – заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Велика Британія, Франція і Німеччина зробили спільну заяву, в якій засудили вбивство Джамаля Хашогджі. Вони вимагають від саудівської влади терміново прояснити обставини загибелі журналіста.

– Того, що всередині будівлі генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі відбулося жорстоке вбивство Джамаля Хашогджі, побоювалися багато днів, але підтвердження цього все одно викликає шок. Ніщо не може виправдати вбивства, і ми засуджуємо його найгострішим чином, – говориться у заяві.

Реакція США була зворотною. Дональд Трамп вирішив, що краще зберегти угоду продажу зброї Саудівській Аравії, застосувавши до Ер-Ріяду “певні санкції”.

– Я б не хотів заради покарання скасовувати договір на 110 мрлд доларів, що для нас означає 600 тисяч робочих місць, – заявив Трамп.

Авторитетний політичний оглядач Олег Пономар вважає, що якби ця ситуація була б не при Трампі, то США відреагували б інакше.

– Але Дональд Трамп фінансово пов’язаний з Саудівською Аравією. Крім того, за відносини з Близьким Сходом у нього відповідає зять Джаред Кушнер, який в особі радника Трампа вже був там за ці два роки багато разів, – зазначає експерт.

Канада також не розриватиме контракт на поставку бронемашин Саудівській Аравії. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що договір був підписаний ще його попередниками, консервативним урядом, і при розірванні доведеться платити занадто велику неустойку.

Чому арабські країни стоять осторонь?

Тут відповідь одна. Саудівська Аравія – найбільша і одна з найбагатших держав регіону. Свариться з нею їм невигідно ні з політичних, ні з економічних, ні з військових міркувань.

– Ізраїль – військово-політичний партнер Саудівської Аравії і у них є спільний ворог – Іран. Єгипет – фінансується Саудівською Аравією, Бахрейн – маріонетка Ер-Ріяду, ОАЕ – союзники, Кувейт і Йорданія – не підуть проти Ер-Ріяда і Штатів. Загалом, сваритися з Саудівською Аравією – не всі можуть собі дозволити, – каже Ілія Куса.

Що стосується Туреччини, то вона навпаки всіляко засуджує злочин саудитів, а президент країни Реджеп Ердоган називає вбивство “варварським”. Тобто начебто реакція є, але тут свою вигода. Для Туреччини – це шанс взяти реванш і відігратися. До того ж на тлі вбивства Хашогджі дії турецької влади вже не здаються такими страшними.

– Туреччина бачить у цій справі шанс притиснути Саудівську Аравію і вибити для себе поступки в обмін на те, щоб зам’яти справу, – каже експерт. Довідка. Відносини Туреччини та Саудівської Аравії різко погіршилися у 2017 році через конфлікт навколо Катару. Саудівська влада звинуватила Катар у фінансуванні тероризму та оголосила йому дипломатичну блокаду. Анкара встала на катарську сторону і навіть надіслала війська, щоб захистити країну від можливого перевороту, у намірі організувати який підозрювали Саудівську Аравію та ОАЕ. Ердогана саудівська влада звинуватила у відході від ісламської віри, а принц Мухаммед назвав Туреччину однією зі сторін “трикутника зла” поряд з Іраном і ісламістами.

Мовчати не можна помилувати!

Чому це відбувається?

– Світом правлять гроші і національний егоїзм. На жаль, міжнародні відносини побудовані не навколо моралі і цінностей, а навколо захисту національних інтересів і отримання прибутку. Ми повинні не тішити себе ілюзіями і думати про світ у наївно-романтичному ключі, а розуміти, що держави у виборі між мораллю і грошима, швидше за все, зупиниться на останньому, – коментує експерт.

Для США розрив відносин з Саудівською Аравією – це скасування договору з продажу зброї і як наслідок мінус сотні мільярдів доларів взаємних інвестицій. А це веде до ослаблення їх власних позицій у регіоні.

– США ніколи не виберуть такий варіант через загибель одного журналіста. Безумовно, громадськість буде тиснути на президента з тим, щоб він зробив хоч що-небудь. І швидше за все, він може піти на введення якихось зовсім косметичних демонстративних санкцій, які нічого практично не змінять. Але далі цього він не піде. Тому що Штати керуються національними інтересами, а не мораллю, і коли постає вибір між збройним контрактом на $110 млрд і розривом відносин зі стратегічним союзником в ім’я справедливості, відповідь буде очевидною, – вважає Ілія Куса.

До чого це може призвести?

Незалежні медіа завжди були проблемою для держави, оскільки допомагали тримати її під контролем. ЗМІ часто виступають як інструмент стеження за державними чиновниками, що і наражає їх на небезпеку. Переходячи дорогу на заборонене світло, ризикуєш потрапити під машину. Так і тут.

А ось наслідки залякування журналістів і насильницьке їх усунення дійсно плачевні для світу.

Ангеліна Маліновська