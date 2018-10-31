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Задушили ще на вході: прокуратура оприлюднила деталі вбивства Хашогджі

Журналіста Джамаля Хашогджі задушили одразу після того як він зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії.

Про це повідомила генпрокуратура Стамбула, передає Daily Sabah.

Джамаля Хашогджі задушили, як тільки він потрапив до  будівлі консульства. Прокуратура також підтвердила те, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили.

Читайте: Привселюдне розчленування. Чому замовника вбивства Хашогджі не знайдуть

Правоохоронці впевнені, що вбивство проходило за заздалегідь підготовленим планом.

До слова, прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вбивство журналіста Джамаля Хашогджі у саудівському консульстві у Стамбулі було умисним.

Фото:  Hansmusa | Dreamstime.com

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