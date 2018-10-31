Журналіста Джамаля Хашогджі задушили одразу після того як він зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії.
Про це повідомила генпрокуратура Стамбула, передає Daily Sabah.
Джамаля Хашогджі задушили, як тільки він потрапив до будівлі консульства. Прокуратура також підтвердила те, що тіло журналіста розрізали на шматки і знищили.
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Правоохоронці впевнені, що вбивство проходило за заздалегідь підготовленим планом.
До слова, прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вбивство журналіста Джамаля Хашогджі у саудівському консульстві у Стамбулі було умисним.
Фото: Hansmusa | Dreamstime.com
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