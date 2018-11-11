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Femen напали на кортеж Дональда Трампа у Парижі

У Парижі затримали трьох активісток руху Femen через те, що одна з них намагалася пробратися до кортежу президента США Дональда Трампа.

У Франції активістки Femen хотіли пробратися до кортежу Дональда Трампа, трьох дівчат взяли під варту, повідомляє AP.

Дівчата спробували перешкодити проведенню пам’ятних заходів з нагоди завершення Першої світової.

Одна з Femen вибігла на дорогу перед кортежем, і почала кричати про “фейкових миротворців”.

Читайте: Це він дозволив: Трамп знайшов винного в анексії Криму

Нагадаємо, як активістка Femen роздяглася на виборчій дільниці перед Берлусконі.

Фото: Getty Images

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