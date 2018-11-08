Президент США Дональд Трамп поклав провину за анексю Криму на адміністрацію колишнього глави Білого дому Барака Обами.

Про це Трамп заявив, розповівши про свою зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Радіо Свобода.

За словами американського лідера, він під час “хорошої зустрічі” з Путіним обговорив багато питань, у тому числі війну в Сирії та ситуацію в Україні. Трамп підкреслив, що говорив з російським президентом про те, що “Обама дозволив анексувати велику частину України”.

На уточнення журналіста про те, що анексію Криму влаштував Путін, президент США миттєво відповів: – Це провина Обами.

Після цих слів Трамп пояснив, що на час анексії Криму Росією у США працювала адміністрація Обами, тому саме вона, на думку американського лідера, несе відповідальність за втрату Україною півострова.

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– Це був режим президента Обами. Це було за часів президентства Обами. Так? Це президент Обама дозволив, щоб це відбулося, – додав він.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим у 2014 році. З того часу на півострів окупанти перевезли 108 тисяч росіян.