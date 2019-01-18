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Нове графіті Бенксі продали за шестизначну суму

Нове графіті таємничого художника Бенксі продали за суму, яка перевищує 100 тис. фунтів стерлінгів.

Графіті

У місті Порт-Толбот останнє графіті анонімного стріт-арт художника Бенксі продали за шестизначну суму (щонайменше 100 тис. фунтів стерлінгів), повідомляє The Guardian.

Експерт по творчості Бенксі Джон Бендлер придбав гараж із новою роботою художника в його власника Яна Льюїса.

Після того, як на гаражі Льюїса з’явилася нова робота Бенксі за місяць його відвідало близько 20 тис. осіб, через що навколо графіті встановили огорожу і розмістили цілодобову охорону.

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Власник гаража розповів, що відчув полегшення після продажу, оскільки йому більше не доведеться стежити за цілісністю роботи.

Нова робота Бенксі складається з двох частин. На одній зображений хлопчик, а на другій – смітник, що палає.

До слова, картина анонімного стріт-арт художника Бенксі самознищилася після того, як її придбали за мільйон фунтів.

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