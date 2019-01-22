Сьогодні у Давосі починається щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму, яку відвідають громадські діячі, представники органів влади та керівники найбільших компаній.

У 2019 році темою Форуму стане Глобалізація 4.0: Формування глобальної архітектури у століття четвертої індустріальної революції.

Всесвітній економічний форум відвідають такі державні лідери, як канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Україна зможе продемонструвати потенціал економічно-привабливої для інвестицій держави та домовитися про співпрацю зі світовими партнерами.

Цього року президент США Дональд Трамп не зможе відвідати Всесвітній економічний форум через шатдаун.

Також внутрішні проблеми Великої Британії і Франції не дозволяють їхнім лідерам (прем’єр-міністр Тереза ​​Мей і президент Еммануель Макрон) здійснити поїздку.

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Фонд Віктора Пінчука організовує в рамках Давоського форуму Український сніданок, під час якого обговорюватимуть тенденції розвитку України.

Традиційно в останній день Форуму (25 січня) пройде сесія, в якій візьмуть участь глава МВФ і представники найбільших центробанків світу. Вона буде присвячена перспективам зростання світової економіки.

До слова, Факти ICTV писали про те, чому Всесвітній економічний форум у Давосі важливий для України.