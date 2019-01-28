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Вибори президента США 2020: Гілларі Клінтон не відкидає своєї участі

Гілларі Клінтон не відкидає своєї участі на президентських виборах Сполучених Штатів Америки у 2020 році.

Вибори президента США 2020: Гілларі Клінтон не відкидає своєї участі

– Три людини сказали мені на цьому тижні, що вона заявляє про те, що останні новини в США, зокрема затримання Роджера Стоуна, підштовхнули її до роздумів про те, що не варто остаточно відмовлятися від ідеї стати президентом, – повідомив журналіст CNN Джеф Зелені.

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За його словами, це не означає, що вона в очікуванні президентської кампанії або вже будує плани.

Раніше Факти ICTV писали, що у жовтні екс-держсекретар США і перша леді Хілларі Клінтон допустила можливість повторного висунення своєї кандидатури на пост президента у 2020 році.

Фото: Dreamstime.com

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