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Факты / Мир / Реформы в Италии: снижение пенсионного возраста и базовый доход/

Реформи в Італії: зниження пенсійного віку і базовий дохід

В Італії знизили пенсійний вік і ввели базовий дохід, який отримуватимуть малозабезпечені громадяни та ті, хто довго не може знайти роботу.

Реформи в Італії: зниження пенсійного віку і базовий дохід

Відповідний закон підписав президент Італії Серджо Маттарелла, передає АНСА.

Пенсійний вік знизять з 67 до 62 років, але тільки якщо трудовий стаж не менше 38 років. Формула обчислення діє так: італійці зможуть отримати пенсію, якщо їх стаж і вік в сумі складають 100 років.

Також запроваджується базовий дохід для малозабезпечених громадян і тих, хто довго не може знайти роботу. На одну людину виплата складе €780, а для сім’ї €1032.

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Однак є обов’язкова умова для виплати такої допомоги –  контракт, який зобов’язує займатися пошуком роботи.

Крім того, уряд за неправдиві дані ввів кримінальну відповідальність. Якщо італієць буде отримувати допомогу і зарплату в конверті, то його чекає 6 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що Гілларі Клінтон не відкидає своєї участі на президентських виборах Сполучених Штатів Америки у 2020 році.

Фото: Dreamstime.com

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