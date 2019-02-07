У справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері з’явився третій підозрюваний.

Спільниками Олександра Мишкіна та Анатолія Чепіги, відомих як Олександр Петров і Руслан Боширов, міг стати співробітник російської розвідки під вигаданим ім’ям Сергій Федотов, пише видання The Telegraph з посиланням на джерела.

Він прибув до Великобританії у день замаху на Скрипалів і мав вилетіти назад разом із Петровим і Бошировим, але в останній момент знявся з рейсу.

Видання зазначає, що Федотов, швидше за все, привіз Новачок із Росії і передав його колегам по ГРУ, однак його ніде немає на камерах спостереження в день атаки.

Є також версія, що він був керівником операції.

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Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Пізніше експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.