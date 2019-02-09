Британська поліція розшукує ще двох росіян за підозрою в причетності до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Таким чином у справі про отруєння в Солсбері вже п’ять підозрюваних із Росії, пише dailymail.co.uk.

У березні 2018 року ці двоє росіян нібито подали заявки на отримання британських віз як туристи, але прибули вони до Британії окремо від інших підозрюваних. Їхні імена невідомі.

За даними джерел видання, поліція у найближчі тижні надасть докази причетності цих людей до отруєння.

Днями ЗМІ назвали ім’я можливого спільника Олександра Мишкіна і Анатолія Чепіги, відомих як Олександр Петров і Руслан Боширов, у справі про отруєння Скрипаля.

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Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Пізніше експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.