PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / У Парижі чоловікові відірвало руку під час сутички з жовтими жилетами (18+)/

У Парижі чоловікові відірвало руку під час сутички з жовтими жилетами (18+)

У Парижі відбулися сутички між французькими правоохоронними органами та мітингувальниками, у результаті яких громадянин втратив руку.

Жовті жилети

Один з учасників акції жовтих жилетів втратив руку у протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції, повідомляє Le Figaro.

Очевидці стверджують, що відірвало руку чоловікові через гранату, яку правоохоронці кинули в натовп, щоб відтіснити протестувальників, які штурмували огорожу парламенту.

Потерпілий громадянин – фотограф “жовтих жилетів”.

Він намагався відкинути гранату, але вона вибухнула у нього в руці.

Чоловік знаходиться в лікарні.

Читайте: Водомети і сльозогінний газ: у Франції знову протестують жовті жилети Жовті жилети з двоголовим орлом: хто стоїть за французькими протестами Жовті жилети: чому французькі протести не схожі на українські

Нагадаємо, з 17 листопада 2018 року у Парижі тривають протести громадян, які висунули свій список вимог до влади.

Факти ICTV розібралися, як почалися протести жовтих жилетів, і що зараз відбувається у країні.

Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Окупанти, геть додому! Консульство РФ у Харкові закидали яйцями
На очах у дітей! У Херсоні мати учня побила вчительку-пенсіонерку
Пожежа на тренувальній базі Фламенго, багато загиблих
Грип у Франції вбив понад тисячу людей
Смертельна ДТП біля КПВВ Мар’їнка: четверо людей згоріли живцем
У Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
Масштабна пожежа в Парижі: десять загиблих, десятки постраждалих
Крісло під Макроном і досі хитається: 12-й тиждень протестів у Франції
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка