У Парижі відбулися сутички між французькими правоохоронними органами та мітингувальниками, у результаті яких громадянин втратив руку.

Один з учасників акції жовтих жилетів втратив руку у протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції, повідомляє Le Figaro.

Очевидці стверджують, що відірвало руку чоловікові через гранату, яку правоохоронці кинули в натовп, щоб відтіснити протестувальників, які штурмували огорожу парламенту.

Потерпілий громадянин – фотограф “жовтих жилетів”.

Він намагався відкинути гранату, але вона вибухнула у нього в руці.

Чоловік знаходиться в лікарні.

Нагадаємо, з 17 листопада 2018 року у Парижі тривають протести громадян, які висунули свій список вимог до влади.

Факти ICTV розібралися, як почалися протести жовтих жилетів, і що зараз відбувається у країні.

Фото: Kiran Ridley/Getty Images