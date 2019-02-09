У Парижі відбулися сутички між французькими правоохоронними органами та мітингувальниками, у результаті яких громадянин втратив руку.
Один з учасників акції жовтих жилетів втратив руку у протистоянні під будівлею Національної асамблеї Франції, повідомляє Le Figaro.
Очевидці стверджують, що відірвало руку чоловікові через гранату, яку правоохоронці кинули в натовп, щоб відтіснити протестувальників, які штурмували огорожу парламенту.
Потерпілий громадянин – фотограф “жовтих жилетів”.
Він намагався відкинути гранату, але вона вибухнула у нього в руці.
Чоловік знаходиться в лікарні.Читайте: Водомети і сльозогінний газ: у Франції знову протестують жовті жилети Жовті жилети з двоголовим орлом: хто стоїть за французькими протестами Жовті жилети: чому французькі протести не схожі на українські
Нагадаємо, з 17 листопада 2018 року у Парижі тривають протести громадян, які висунули свій список вимог до влади.
Факти ICTV розібралися, як почалися протести жовтих жилетів, і що зараз відбувається у країні.
Фото: Kiran Ridley/Getty Images