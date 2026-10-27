Акторка Ольга Сумська припустила, що могло стати причиною трагедії у родині співачки Ірини Федишин, яка втратила доньку.

Своїми думками щодо трагедії в родині Ірини Федишин Ольга Сумська поділилася в інтерв’ю журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк.

Ольга Сумська про причину трагедії Ірини Федишин

Насамперед Ольга Сумська висловила щирі співчуття Ірині Федишин та припустила, що саме могло стати причиною трагічного випадку.

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На думку Ольги Сумської, ускладнення могло бути пов’язане з гестозом — важким і небезпечним станом, що виникає, коли організм жінки не може повноцінно адаптуватися до вагітності.

Сумська підкреслила, що це лише її припущення, адже точного діагнозу родина Федишин не розголошувала.

Сумська зізналася, що ця тема для неї надзвичайно болюча, адже 25 років тому вона сама перебувала на межі життя і смерті під час виношування молодшої доньки Ганни.

— Висловлюю глибокі співчуття щодо втрати маленької красунечки Веронічки. Мені це дуже близько, тому відгукується у моєму серці. Бо я потрапляла у дуже схожу ситуацію 25 років тому. Цей діагноз, який я тоді пережила, думаю, можливо, щось схоже було і в Іри, він виникає абсолютно непередбачувано і раптово, — розповіла Сумська.

Ольга Сумська пригадала, як під час планового візиту до лікарні медикам довелося діяти миттєво, аби врятувати і її, і немовля.

— Тоді, коли я планово прийшла до пологового, у мене був тиск 220 на 120 — і мене буквально через п’ять хвилин поклали на операційний стіл, — розповіла Ольга Сумська.

Нагадаємо, що Ірина Федишин втратила дитину 13 жовтня. Страшною звісткою поділився її чоловік та продюсер Віталій Човник. Сама Ірина Федишин перебувала у вкрай важкому стані.

Згодом Віталій Човник вийшов на зв’язок і розповів, що бачив донечку, однак врятувати її не вдалося. Також чоловік присвятив вірш маленькій крихітці, підписавши його – Твій тато.

Через деякий час Ірина Федишин вперше вийшла на зв’язок і повідомила, що дівчинку назвали Веронікою. Федишин розповіла, що її чоловік разом із родиною провели дівчинку в останню путь.

Про третю вагітність Ірини Федишин стало відомо у серпні, а у вересні вони з чоловіком Віталієм Човником та синами оголосили про стать дитини.

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