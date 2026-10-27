У вівторок, 27 жовтня, на півдні України розпочався масштабний режим припинення вогню, який має тривати до 1 листопада.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

На півдні України запровадили режим тиші

За словами Арахамії, режим тиші набув чинності 27 жовтня о 03:00 за київським часом у межах ініціативи першої леді США Меланії Трамп, спрямованої на розблокування Олешок на Херсонщині.

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Нардеп назвав це найбільшою деескалацією на південній ділянці фронту від 2022 року.

Очікується, що режим припинення вогню діятиме до 22:59 1 листопада.

Арахамія наголосив, що такі кроки сприяють наближенню миру в Україні.

Нагадаємо, що раніше Білий дім повідомив, що Меланія Трамп брала участь у переговорах щодо локального припинення вогню в районі Олешок. Зокрема, вона контактувала з представниками керівництва України та Росії для погодження умов перемир’я.

За словами першої леді США, про гуманітарну ситуацію в Олешках вона дізналася під час заходу в Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Для переговорів використали канал комунікації, який раніше допоміг провести шість етапів повернення 34 дітей.

Водночас в офісі Меланії Трамп раніше заявляли, що локальний режим припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.

Зі свого боку Генштаб ЗСУ повідомляв, що Україна запроваджує режим припинення вогню в Олешках для проведення гуманітарної місії.

Там заявляли, що він почне діяти з 03:00 27 жовтня за київським часом.

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