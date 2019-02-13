Колишня югославська республіка Македонія офіційно стала Північною Македонією.

Преспанська угода між двома країнами про зміну назви Македонії вступила у силу.

Про це повідомив заступник глави МЗС Греції Йоргос Катругало.

– Починається нова епоха стабільності і співпраці з Північною Македонією, – заявив він.

Глава МЗС Македонії Нікола Димитров зазначив, що ця угода може стати початком тривалої дружби між Грецією і Північною Македонією.

– Ми не можемо змінити наше минуле, але ми можемо, ми будемо формувати наше майбутнє дружби, партнерства і співпраці, – сказав він.

Читайте: Україна може стати членом НАТО після Македонії

До речі, президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував перейменувати країну на Республіку Махарліка.