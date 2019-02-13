Колишня югославська республіка Македонія офіційно стала Північною Македонією.
Преспанська угода між двома країнами про зміну назви Македонії вступила у силу.
Про це повідомив заступник глави МЗС Греції Йоргос Катругало.
– Починається нова епоха стабільності і співпраці з Північною Македонією, – заявив він.
Глава МЗС Македонії Нікола Димитров зазначив, що ця угода може стати початком тривалої дружби між Грецією і Північною Македонією.
– Ми не можемо змінити наше минуле, але ми можемо, ми будемо формувати наше майбутнє дружби, партнерства і співпраці, – сказав він.
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До речі, президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував перейменувати країну на Республіку Махарліка.
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