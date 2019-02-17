Майже через рік після отруєння у Солсбері стан здоров’я колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля погіршився.
Про це пише видання The Sunday Times з посиланням на джерела у британській розвідці.
Скрипаль перебуває вдома під наглядом лікарів.
Вони кажуть, що він, швидше за все, ніколи не зможе позбутися наслідків отруєння Новачком, адже його вплив на організм мало вивчений.
Після отруєння Скрипаль цілий місяць перебував у критичному стані. Медики не давали гарантій, що він виживе.
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Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Пізніше експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.
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