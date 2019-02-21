У США чоловік зізнався у злочинах і розбив адвокату ніс.
В Огайо засуджений злочинець вдарив свого адвоката після того, як його засудили до 47 років позбавлення волі.
Чоловік напав на захисника прямо в залі суду одразу після визнання своєї провини за звинуваченнями в домашньому насильстві та підпалі, пише Sky News.
До того, як у сутичку включилися правоохоронці, злочинець встиг розбити адвокату ніс і завдати йому струс мозку.
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Потерпілий захисник розповів, що як раз збирався втішити свого клієнта після звістки про його вирок, коли той напав.
Нагадаємо, в США ув’язнений зробив незвичайне побажання перед стратою.
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