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У США поліцейські застрелили темношкірого, який заснув у машині з пістолетом

9 лютого в Каліфорнії (США) шестеро поліцейських розстріляли місцевого 20-річного репера Віллі Маккоя, відомого під псевдонімом Willie Bo, який заснув в машині з пістолетом на колінах.

У США поліцейські застрелили темношкірого, який заснув у машині з пістолетом

У Каліфорнії (США) шестеро поліцейських розстріляли місцевого 20-річного репера Віллі Маккоя, відомого під псевдонімом Willie Bo, який заснув в машині з пістолетом на колінах, повідомили у поліції.

Близько 22.30 Маккой заснув у машині біля закусочної. Співробітник закладу викликав поліцію.

Прибулі копи подумали, що чоловік втратив свідомість. У нього на колінах лежав пістолет, автомобіль був заведений, а двері заблоковані.

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Після приїзду підкріплення, Маккой ворухнувся.

За словами правоохоронців, вони попросили його тримати руки так, щоб їх було видно, але Маккой “швидко потягнувся за пістолетом”. Тоді всі шестеро поліцейських почали стріляти в репера, “побоюючись за свою безпеку”.

Брат Віллі Девід Харрісон розповів, що поліцейські вистрілили 20 разів. У поліції кількість пострілів не уточнили.

Поліцейські намагалися надати допомогу реперу, але він загинув на місці.

За інформацією видання The Guardian, поліція поки не розкрила особу репера, але його впізнала сім’я.

Родичі загиблого впевнені, що Маккоя вбили через расистські переконання.

Нагадаємо, в жовтні репер Young Greatness загинув в результаті стрілянини в Новому Орлеані (США).

Фото: San Francisсo Chronicle

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