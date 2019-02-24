Прокурори США надали судді записку, в якій описується робота колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Прокурори США надали судді записку, в якій детально описано, як Пол Манафорт працював на президента-втікача Віктора Януковича, повідомляє Голос Америки.

За інформацією прокурорів, Манафорт працював на Януковича в період 2005-2014 років.

Під час діяльності він порушував закон для того, аби відмивати незаконні надходження від лобістської діяльності для українських політиків.

Також він очорнив екс-посадовця для того, аби Янукович зміг отримати переваги в адміністрації 44-го президента США Барака Обами.

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– Він брехав податковим експертам, бухгалтерам, банкам, Міністерству фінансів США, підрозділу з національної безпеки Міністерства юстиції США, ФБР, службі Спеціального прокурора, журі присяжних, власним юристам, конгресменам та урядові США, – йдеться у записці про колишнього голову передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Її візьмуть до уваги при обранні покарання Манафорту.

До слова, спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що Пол Манафорт продовжував брехати після угоди зі слідством.