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США повинні визнати Голанські висоти територією Ізраїлю – Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав Вашингтон визнати Голанські висоти територією Ізраїлю.

США повинні визнати Голанські висоти територією Ізраїлю – Трамп

Про визнання суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами очільник Білого Дому Дональд Трамп написав у Twitter.

– Після 52 років настав час США повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критично важливе стратегічне значення для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності, – зазначив Трамп.

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Голанські висоти – це територія на Близькому Сході, яка з 1967 року перебуває під контролем Ізраїлю. Проте ООН визнає цю територію частиною Сирії.

Раніше Факти ICTV писали, що на Західному березі річки Йордан троє палестинців скоїли наїзд на військових Ізраїлю.

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