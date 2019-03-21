Президент США Дональд Трамп закликав Вашингтон визнати Голанські висоти територією Ізраїлю.

Про визнання суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами очільник Білого Дому Дональд Трамп написав у Twitter.

– Після 52 років настав час США повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, що має критично важливе стратегічне значення для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності, – зазначив Трамп.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

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Голанські висоти – це територія на Близькому Сході, яка з 1967 року перебуває під контролем Ізраїлю. Проте ООН визнає цю територію частиною Сирії.

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