На Західному березі річки Йордан троє палестинців скоїли наїзд на військових Ізраїлю.

На Західному березі річки Йордан троє палестинців на автомобілі скоїли наїзд на групу військових Ізраїлю, повідомляє прес-служба ізраїльської армії в Twitter.

У відповідь на атаку військові відкрили вогонь по автомобілю.

За словами військових, наїзд був навмисним і є терактом.

У результаті зіткнення були нейтралізовані двоє палестинців, один – легко поранений. Про жертви і постраждалих серед армії Ізраїлю наразі не повідомляється.

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До слова, 3 березня на кордоні Індії та Пакистану знову почалися обстріли.