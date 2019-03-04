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На кордоні з Ізраїлем палестинці напали на військових

На Західному березі річки Йордан троє палестинців скоїли наїзд на військових Ізраїлю.

Військові Ізраїля

На Західному березі річки Йордан троє палестинців на автомобілі скоїли наїзд на групу військових Ізраїлю, повідомляє прес-служба ізраїльської армії в Twitter.

У відповідь на атаку військові відкрили вогонь по автомобілю.

За словами військових, наїзд був навмисним і є терактом.

У результаті зіткнення були нейтралізовані двоє палестинців, один – легко поранений. Про жертви і постраждалих серед армії Ізраїлю наразі не повідомляється.

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До слова, 3 березня на кордоні Індії та Пакистану знову почалися обстріли.

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