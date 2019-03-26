В Європарламенті підтримали законопроект, яким скасовується переведення годинників на літній і зимовий час.

Більшість депутатів Європарламенту проголосували за проект закону, який скасовує перехід на літній і зимовий час з 2021 року.

Пропозицію підтримали 410 депутатів, 192 члени Європарламенту вважали, що потрібно залишити переведення стрілок годинника.

Рішення іще не є остаточним. Тепер його мають обговорити в Європейському союзі.

Крім того, країнам ЄС потрібно визначитися, чи залишитися у літньому часі, перевівши годинник в останню неділю березня 2021 року, чи віддати перевагу зимовому часу і перевести годинники в останню неділю жовтня 2021 року.

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Нагадаємо, комітет з питань транспорту і туризму Європарламенту відклав рішення щодо скасування переведення годинників на літній і зимовий час до 2021 року.