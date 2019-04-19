Факти ICTV зібрали реакцію російських ЗМІ на дебати кандидатів у президенти України, які сьогодні зайняли левову частку ефірного часу на телеканалах РФ.

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на Олімпійському стали найбільш обговорюваною подією не лише в Україні, але і в Росії.

Російські телеканали Дощ, РБК, НТВ, Росія 24 з перекладом транслювали дебати між українськими кандидатами.

Безліч ресурсів вели текстові трансляції дебатів, зокрема Медуза, Лента.ру, TJ, НТВ.

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Відома вже для багатьох українців російська телеведуча Ольга Скабєєва присвятила спецвипуск передачі 60 хвилин дебатам на Олімпійському в Києві.

Зокрема, стрічки новин російських ресурсів рясніли цитатами кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Також варто згадати, що увагу політичних експертів в РФ теж була прикута до України.





























Ядерний батл між Порошенком і Зеленським – реакція росЗМІ на дебати в Україні / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували реакцію користувачів мережі на дебати муж кандидатами у президенти України.