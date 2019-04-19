PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Ядерний батл між Порошенком і Зеленським – реакція росЗМІ на дебати в Україні

Факти ICTV зібрали реакцію російських ЗМІ на дебати кандидатів у президенти України, які сьогодні зайняли левову частку ефірного часу на телеканалах РФ.

Ядерний батл між Порошенком і Зеленським – реакція росЗМІ на дебати в Україні

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на Олімпійському стали найбільш обговорюваною подією не лише в Україні, але і в Росії.

Російські телеканали Дощ, РБК, НТВ, Росія 24 з перекладом транслювали дебати між українськими кандидатами.

Безліч ресурсів вели текстові трансляції дебатів, зокрема Медуза, Лента.ру, TJ, НТВ.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Відома вже для багатьох українців російська телеведуча Ольга Скабєєва присвятила спецвипуск передачі 60 хвилин дебатам на Олімпійському в Києві.

Зокрема, стрічки новин російських ресурсів рясніли цитатами кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Також варто згадати, що увагу політичних експертів в РФ теж була прикута до України.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Ядерний батл між Порошенком і Зеленським – реакція росЗМІ на дебати в Україні / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували реакцію користувачів мережі на дебати муж кандидатами у президенти України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати 2019: чому це шоу і що спільного у йогурту і політика
Збільшити зарплати – Порошенко про подолання демографічної кризи
Просмажка чи версус? Реакція мережі на дебати Порошенка і Зеленського
Це не повстанці! Порошенко про заяву Зеленського щодо “ЛДНР”
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
На одній сцені і на колінах: як пройшли дебати на Олімпійському
Замах на Порошенка: телефонний терорист “замінував” Суспільне
Дебати на НСК Олімпійський: ми не почули головного
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка