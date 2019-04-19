Дебати кандидатів у президенти України стали одним з найяскравіших подій за всю політичну історію України. Звичайно, такий захід не залишився без уваги користувачів мережі.

Дебати на Олімпійському між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленський і Петром Порошенко викликали небувалий ажіотаж серед українців.

Емоційні промови, провокаційні питання і відповіді, крики глядачів, момент, як кандидати стають на коліна перед українцями і рукостискання – ось, чим запам’ятаються дебати, які вже стали історичними.

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Подію такого масштабу одразу ринулися обговорювати і коментувати користувачі мережі.

Факти ICTV зібрали найяскравіші висловлювання і думки українців в інтернеті.