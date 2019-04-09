В одному з міст Алжиру місцеві жителі замурували мера в його офісі.
Жителі одного з міст Алжиру побудували цегляну стіну на виході з офісу мера.
Вони вирішили замурувати мера через те, що той відмовився слухати їхні скарги.
Користувачі вважають, що меру все ж потрібно було послухати громадян, аби не проводити тривалий час в офісі.
Деякі радять залишити місце для дверей, якщо політик все ж таки вирішить вислухати жителів.
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До слова, в Бельгії суд не зміг розрізнити братів-близнюків і тому виніс виправдувальний вердикт у справі про побиття чоловіка.
Фото: Reddit
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