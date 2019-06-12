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Трамп зустрінеться з Путіним: де і коли

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в японській Осаці.

Дональд Трамп

Трамп заявив у Білому домі, що має намір зустрітися з Путіним на саміті G20.

Президент США також анонсував зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Читайте: РФ повинна звільнити українських моряків і відзвітувати трибуналу – Зеркаль

Саміт G20 відбудеться 28-29 червня в Японії в місті Осака.

Раніше стало відомо, що у червні відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, на якій президент США хоче обговорити питання полонених українських моряків.

Джерело: CBS News

Фото: Dreamstime

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