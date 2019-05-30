Президент США Дональд Трамп збирається порушити питання звільнення українських моряків під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

У червні відбудеться зустріч американського президента Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, на якій глава США хоче обговорити питання полонених українських моряків.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер пояснив, що зустріч глав держав планували провести у грудні 2018 року, однак її скасували після агресії Росії у Керченській протоці.

США виступають за звільнення полонених моряків.

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– Дії Росії не відповідають міжнародному праву, у них немає підстав надалі утримувати моряків, – сказав Волкер.

Він додав, що зазначене питання залишається на порядку денному у відносинах США і РФ.

До слова, відмова Росії від звільнення українських моряків може спричинити за собою введення нових санкцій.

Джерело: Carnegie Live