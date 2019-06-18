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Трамп анонсував видворення зі США мільйонів мігрантів

Наступного тижня США починає операцію з видворення з країни нелегальних мігрантів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив про початок операції з депортації зі США мільйонів нелегальних мігрантів.

– Наступного тижня імміграційна і митна поліція почне процес видворення мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати, – сказав президент США.

Читайте: Трамп планує скасувати лотерею Green Card

Він також закликав демократів у Конгресі підтримати антиміграційні ініціативи для запобігання прикордонної кризи.

Нагадаємо, Міністерство оборони США виділило $1 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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