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Трамп розпочав передвиборчу кампанію

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок передвиборчої кампанії на виборах 2020 року.

Дональд Трамп

Під час багатотисячного мітингу в Орландо президент США Дональд Трамп оголосив, що розпочинає передвиборчу кампанію на президентських перегонах 2020 року.

Він пообіцяв, що не підведе виборців і збереже Америку великою.

– Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб оголосити про офіційний початок моєї кампанії з перевиборів на посаду президента Сполучених Штатів, – сказав Трамп.

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Під час виступу президент США також похвалився досягненнями в економіці і розкритикував демократів та ліберальні ЗМІ.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Америка почне операцію з видворення нелегальних мігрантів.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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