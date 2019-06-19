Президент США Дональд Трамп оголосив про початок передвиборчої кампанії на виборах 2020 року.
Під час багатотисячного мітингу в Орландо президент США Дональд Трамп оголосив, що розпочинає передвиборчу кампанію на президентських перегонах 2020 року.
Він пообіцяв, що не підведе виборців і збереже Америку великою.
– Саме тому сьогодні ввечері я стою перед вами, щоб оголосити про офіційний початок моєї кампанії з перевиборів на посаду президента Сполучених Штатів, – сказав Трамп.
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Під час виступу президент США також похвалився досягненнями в економіці і розкритикував демократів та ліберальні ЗМІ.
До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Америка почне операцію з видворення нелегальних мігрантів.
Джерело: Голос Америки