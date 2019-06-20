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Хочу поладнати з РФ: Трамп підтвердив зустріч з Путіним

Дональд Трамп підтвердив зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном на полях саміту G20.

Хочу поладнати з РФ: Трамп підтвердив зустріч з Путіним

Дональд Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і главою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту G20 у Японії.

Президент підтвердив ці дві зустрічі в інтерв’ю телеканалу Fox News.

При цьому Трамп зазначив, що хоче поладнати і з Росією, і з Китаєм. Також американський лідер висловив упевненість у тому, що це трапиться.

Читайте: Трамп розпочав передвиборчу кампанію

Саміт G20 відбудеться 28-29 червня в Японії в місті Осака.

Нагадаємо, Трамп заявив, що розглядає можливе введення санкцій проти учасників Північного потоку-2.

Фото: Kremlin.ru

Джерело: Інтерфакс-Україна

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