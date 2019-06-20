Дональд Трамп підтвердив зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном на полях саміту G20.
Дональд Трамп зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним і главою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту G20 у Японії.
Президент підтвердив ці дві зустрічі в інтерв’ю телеканалу Fox News.
При цьому Трамп зазначив, що хоче поладнати і з Росією, і з Китаєм. Також американський лідер висловив упевненість у тому, що це трапиться.
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Саміт G20 відбудеться 28-29 червня в Японії в місті Осака.
Нагадаємо, Трамп заявив, що розглядає можливе введення санкцій проти учасників Північного потоку-2.
Фото: Kremlin.ru
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