В Японії на саміті Великої двадцятки відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Під час зустрічі на саміті Великої двадцятки в Осаці Дональд Трамп і Ангела Меркель обговорили низку важливих питанням, у тому числі і підтримку економічних реформ в Україні.

Крім цього політики обговорили небезпечну діяльність Ірану на Близькому Сході, стабілізацію у Лівії та регіоні Сахель, а також розглянули поточні переговори з Китаєм і встановлення справедливих умов для глобальної торгівлі.

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– Вона фантастична людина, фантастична жінка. І я радий бути її другом, – зауважив Трамп і потиснув руку Меркель.

До речі, на саміті G20 в Японії пройшла зустріч президент США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна.